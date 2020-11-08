Присяжные посчитали виновным жителя Удмуртии в смерти человека Фото: pixabay.com

Обвинительный вердикт был вынесен 31-летнему жителю Сарапульского района коллегией из шести присяжных заседателей. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

В суд были представлены неопровержимые доказательства вины. Они были собраны в ходе расследования гособвинителем. Установлено, что преступление произошло 30 декабря 2018 года на ферме в селе Мостовое Сарапульского района. Обвиняемый два раза ударил своего знакомого ножом. В следствии чего была повреждена бедренная вена. От потери крови потерпевший скончался на месте.

На данный момент окончательный приговор по этому делу судом еще не вынесен. Проходит обсуждение вердикта присяжных.

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