Присяжные посчитали виновным жителя Удмуртии в смерти человека
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Обвинительный вердикт был вынесен 31-летнему жителю Сарапульского района коллегией из шести присяжных заседателей. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
В суд были представлены неопровержимые доказательства вины. Они были собраны в ходе расследования гособвинителем. Установлено, что преступление произошло 30 декабря 2018 года на ферме в селе Мостовое Сарапульского района. Обвиняемый два раза ударил своего знакомого ножом. В следствии чего была повреждена бедренная вена. От потери крови потерпевший скончался на месте.
На данный момент окончательный приговор по этому делу судом еще не вынесен. Проходит обсуждение вердикта присяжных.
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