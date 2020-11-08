Воровала и перепродавала: жительница Удмуртии задержана за серию краж Фото: pixabay.com

В Удмуртии задержали 43-летнюю жительницу Глазова по подозрению в кражах. Сейчас она находится под стражей, против неё возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Следствием установлена причастность женщины к 7 кражам. По версии сотрудников правоохранительных органов женщина приезжала из родного города в поселок Игра, где воровала продукты из магазинов. Затем награбленное она увозила в Глазов и там продавала.

Сообщается, что ущерб составил почти 30 тысяч рублей.

Также говорится, что женщина уже была ранее судима за аналогичные преступления. Её задерживали за кражи из магазинов Глазова и даже на территории Кировской области.

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