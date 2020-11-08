Фура врезалась в трамвай и четыре пострадавших ребенка: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

Рассказываем, что произошло на дорогах региона за семь дней Фото: Диля Ахмадишина

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии. Погибших нет, но пострадавшими часто оказывались дети.

Ограждение на дороге не спасло от ДТП с участием ребёнка

Ограждение на дороге не спасло от ДТП с участием ребёнка Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Днем 4 ноября напротив дома №17/1 по улице Клубная в Ижевске автомобиль «Иж-2126» сбил 11-летнего ребенка. На данном участке дороги между полосами там установлено ограждение. Мальчик находится в больнице.

Пострадали два ребенка

Пострадали два ребенка Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 4 ноября напротив дома №1А по улице Камбарская в Ижевске произошло ДТП. На перекрестке столкнулись автомобили «Лада-Калина» и «Мерседес S500». В машине находились шестилетняя девочка и семилетний мальчик. Они получили травмы.

Ребенок перебегал дорогу

Ребенок перебегал дорогу Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 2 ноября «Лада Гранта» сбила 14-летнего подростка. ДТП произошло напротив дома №8 по улице Лесная в городе Сарапуле.На этом участке дороги нет светофора и пешеходного перехода.Ребенок получит травмы и находится в больнице.

Фура врезалась в трамвай

Фура врезалась в трамвай Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

2 ноября около Ижевского промышленного-экономического колледжа фура врезалась в трамвай, который от удара сошел с рельсов. Пострадавших нет.

Машина на встречке

Машина на встречке Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 2 ноября на 1 км автодороги «Каменное – Можгинский тракт» Завьяловского района женщина на автомобиле «Митсубиси» вылетела на встречку и врезалась в машину ISUZU.Она и пятилетний ребенок, который находился с ней в машине, получили травмы.

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