В Удмуртии прошли рейды по выявлению нарушений в области охоты Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

С 30 октября по 1 ноября в Удмуртии прошли рейды с целью выявлении и пресечения нарушений в области охоты и законодательства об оружии. Этим занялись инспекторы охотнадзора Минприроды региона, сотрудники Росгвардии и полиции. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

- В результате проведенной работы проверено более 300 охотников, выявлено 14 нарушений правил охоты, изъято 3 единицы огнестрельного оружия и незаконно добытое животное. Во всех случаях возбуждены дела об административном правонарушении. Нарушителям правил охоты грозит административная ответственность в виде штрафа до 4000 рублей либо лишение права охоты сроком до 2 лет,- прокомментировал ситуацию министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов.

Отмечается, что главным образом во время рейдов была пресечена охота без соответствующего разрешения.

С начала 2020 года в области охоты возбуждено 420 дел об административных правонарушениях. Охотники, нарушившие законодательство должны выплатить в сумме сумму 625 450 рублей штрафа. Также возбуждено 24 уголовных дела. Стоит отметить, это вполовину меньше, чем в прошлом году.

Напоминаем, с 1 ноября в Удмуртии открылась охота на лося, которая продлится до 31 декабря. Ранее мы писали о том, что в первый день выдачи разрешений свои заявки отправили более 1000 охотников республики.

Также с 1 ноября 2020 года до 28 февраля 2021 года открыта осенне-зимняя охота на пушных животных.

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