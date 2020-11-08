Установил приложение на телефон и лишился денег: у ижевчанина украли 143 тысячи Фото: pixabay.com

Мошенники посредством мобильного приложения украли у 26-летнего ижевчанина 143 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что молодому человеку позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником банка. Определитель номера показал, что звонок поступил из Москвы. Ижевчанин взял трубку, и голос в телефоне предложила ему проверить его карту на мошеннические списания. Женщина объяснила, что для этого нудно скачать специальное приложение по ссылке, которую они отправят.

Когда молодой человек выполнил все эти условия и ввел в приложении номер банковской карты, с неё списались все средства.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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