Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 8 ноября 2020 года: 139 заболевших и необычные последствия болезни Фото: pixabay.com

На утро 8 ноября в Удмуртии выявили еще 139 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб республики.

151 пациент выздоровел и был выписан. От COVID-19 умерла женщина 83 лет.

Всего на 8 ноября в Удмуртии зарегистрировано 10 073 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 8 127 человек выздоровели. 184 летальных случая.

На данный момент 900 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 710 пациентов переносят инфекцию средней степени тяжести, 152 человека в тяжелом состоянии.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 10 073 случаев заболевания коронавирусом. Из них выздоровели 8 127 человек, скончалось 184 пациента.

Статистику заболеваемости по районам республики можно посмотреть по ссылке.

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К тому же ситуация с COVID-19 становится только серьезнее. Так раньше сообщалось, что повторно заболеть можно не раньше, чем через полгода. Теперь же пациенты утверждают, что болезнь может вернуться через несколько дней.

А как чувствуют себя те, кто уже переболел? Пациенты рассказали необычные последствия коронавируса, а врачи дали свои советы.

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