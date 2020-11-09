Погода в Ижевске 9 ноября: пасмурно и небольшой снег Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Всех с началом новой рабочей недели. Обещают, что она будет не такой мрачной, потому что должен выпасть снег. Рассказываем, стоит ли доставать зимние вещи и утепляться. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 9 ноября.

Сервис «Яндекс. Погода» на эту неделю обещает минусовую температуру и снег. Однако сегодня температура днем будет ещё держаться в пределах +1°…+2°C. При этом солнце спрячется за тучами. Ночью столбик термометра опустится на нулевую отметку. Небольшой снег будет падать днем и ночь.

Северо-западный ветер подует со скоростью 3-6 м/с.

Желаем вам продуктивного понедельника!

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