Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова стала самой популярной спортсменкой

Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова выиграла специальную премию телеканала «Матч ТВ» и стала самой популярной спортсменкой России. В этой номинации ижевская спортсменка обошла пловчиху Юлию Ефимову, теннисистку Марию Шарапову, прыгунью в высоту Марию Ласицкене, а также еще одну представительницу фигурного катания Евгению Медведеву. Результаты были объявлены 4 ноября – в день народного единства. Алина Загитова победила по результатам выбора звездного жюри, голосования зрителей и болельщиков.

— Хочу сказать спасибо за такую награду, потому что мне это очень важно. Спасибо тренерам, которые всегда были со мной. Я безумно им благодарна, потому что они продолжают вкладывать в меня. Эту награду я завоевала вместе с ними. Спасибо моей семье, которая поддерживает меня очень сильно. И, конечно, спасибо людям, которые голосовали за меня, потому что я знаю, сколько людей за меня болеют и переживают, - прокомментировала свою победу Алина.

Ранее мы писали о том, что Алина Загитова участвует в этом голосовании. Уже тогда было известно, что оценивали Алину не только простые люди, но и профессиональное жюри из 14 человек. Среди имен: Илья Авербух, Баста, Николай Валуев, Костя Цзю, Сергей Шнуров и даже Вячеслав Фетисов.

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