Женщина из Удмуртии зарезала своего знакомого Фото: pixabay.com

30-летняя жительница Кезского района обвиняется в том, что 27 августа 2020 года зарезала своего сожителя. Уголовное дело с сейчас направили в суд. Если будет вынесен обвинительный приговор, женщина может получить до 15 лет свободы. Об этом сообщает пресс-служба СК по Удмуртии.

Расследованием этого уголовного дела занимались сотрудники Балезинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по республике. В ходе разбирательства установили все обстоятельства преступления.

Между пьяными обвиняемой и её 48-летним сожителем произошла ссора. Началась словесная перепалка, которая переросла во взаимное избиение. На пике ссоры женщина взяла нож, подошла к мужчине, который лежал на полу, села ему на спину, тем самым обездвижив, и несколько раз ударила ножом. Мужчина скончался на месте.

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