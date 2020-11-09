Еще 140 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

На утро 9 ноября в Удмуртии выявили еще 140 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб республики.

149 пациентов выздоровели и были выписаны. На сегодняшний день летальных случаев не зафиксировали.

Всего на 9 ноября в Удмуртии зарегистрировано 10 213 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 8 276 человек выздоровели. Зафиксировано 184 летальных случая.

Всего в Удмуртии провели 565 420 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 4 659.

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