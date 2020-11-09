Ижевчанин принял участие в шоу «Золота Геленджика» на федеральном канале Фото: pixabay.com

Ижевчанин Павел Матросов принял участие в шоу «Золота Геленджика» (18+) на федеральном канале. Этой новостью парень поделился на своей странице в социальных сетях.

- Смотрим и болеем за меня. Поехали-поехали, - написал он.

Павел снялся в 9 выпуске программы, который вышел в эфир 8 ноября в 20:00 и уже доступен для просмотра всеми желающими.

Шоу «Золота Геленджика» - это эстафета, состоящая с 7 этапов с разнообразными непростыми легкоатлетическими соревнованиями. В ней примет участие более тысячи отважных людей в возрасте от 18 до 88 лет. Все они будут бороться за главный приз - 1 кг чистого золота. Ведущий шоу Иван Охлобыстин, ему помогают Кристина Асмус и Тимур Родригез.

Напомним, что ранее в проекте уже участвовала ижевчанка - Крысанова Виктория. Она поделилась с «Комсомолкой» эмоциями от участия в конкурсе.

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