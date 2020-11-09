Женщина из Удмуртии задолжала алименты семи своим детям Фото: pixabay.com

29-летнюю жительницу села Якшур-Бодья осудили за неуплату алиментов. За 3 месяца она задолжала своим семи детям 189 476,85 рубля. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Так как ранее суд уже обязал женщину выплачивать алименты своим детям в размере 0,5 части от всех своих доходов. Однако решение суда она проигнорировала и деньги до ее детей не доходили.

Отмечается, что на данный момент приговор суда уже вступил в законную силу.

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