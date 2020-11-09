Глава Ижевска вылечился от коронавируса Фото: Архив «КП» в Ижевске

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев вылечился от коронавируса. О том, что он здоров и готов вернуться к исполнению своих должностных обязанностей, глава рассказал жителям города, выложив видео на своей странице в социальных сетях.

- Болезнь протекала без осложнений, поэтому я довольно быстро возвращаюсь в строй, - прокомментировал ситуацию Олег Бекмеметьев.

Глава отметил, что в первую очередь поле своего долгого отсутствия он будет решать вопросы благоустройства города и подготовки всех служб к зиме.

Также он поблагодарил горожан, которые оказывали ему моральную поддержку.

- Берегите себя и своих близких, - добавил глава города.

Напоминаем, Олег Бекмеметьев сообщил, что заразился коронавирусом 26 октября. В тот раз он также оставил для жителей города видео-послание.

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