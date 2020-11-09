18-летний житель Удмуртии сбил человека на самодельном мопеде
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
18-летний житель Сарапульского района ночью сбил пешехода на самодельном мопеде. У молодого человека не было прав, а его транспорт был со сломанными тормозами. К тому же он ехал без фар и сильно превысил скорость. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии
Парень скрылся с места ДТП и спрятал мопед. Пешеход получил серьезные травмы, опасные для жизни.
Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и задержали его. Началось расследование. Когда была собрана необходима доказательная база, уголовное дело было направленно в суд.
Там 18-летнего жителя Удмуртии приговорили к условном сроку на 3 года, с испытательным сроком 1 год. А также лишили его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев.
Молодой человек свою вину признал.
Отмечается, что приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Пара танцоров из Удмуртии завоевала серебро на российских соревнованиях
Женщина из Удмуртии задолжала алименты семи своим детям
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.