Трагедии три года: к разрушенному дому на улице Удмуртской ижевчане несут цветы Фото: Архив «КП» в Ижевске

Ижевчане несут цветы к памятнику, который находится на месте разрушенного дома №261 по улице Удмуртской. Три года назад, 9 ноября 2017 года, там прогремел взрыв, который унес жизни семи жильцов.

Тогда об этой трагедии говорил не только наш город, но и вся страна.

Первые сообщения о взрыве от очевидцев появились в социальных сетях 9 ноября в 16:30. В шесть вечера того же дня под обломками нашли первых погибших. В 20:00 в городе ввели режим ЧС. Все это время продолжались поиски погибших под завалами, они идут до ночи 10 ноября. в 23:22 находят тело последнего умершего жителя.

Ижевчане начинают приносить вещи и еду к месту трагедии, чтобы поддержать пострадавших.

11 и 12 ноября объявили в республике днями траура.

Только через 4 месяца после взрыва жители уцелевших подъездов смогли вернуться в свои квартиры.

Сейчас дом уже выглядит совершенно иначе. Также около него установили памятник жертвам трагедии. К нему каждый год жители и приносят цветы, чтобы почтить память земляков.

Кстати, первым из тех, кто оказался на месте обрушения,был Евгений Абышев - заместитель начальника Поисково-спасательной службы города Ижевска. В 2020 году его имя появилось на Доске почета города Ижевска. Об этом на своей странице сообщил глава столицы республики Олег Бекмеметьев.

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