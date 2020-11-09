Избежал наказания: насильника убитой 19 лет назад ижевчанки не будут судить Фото: pixabay.com

В Ижевске будут судить ижевчанина, который обвиняется в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девочки 19 лет назад. А уголовное дело против его соучастника прекращено в связи с истечением срока давности. Об этом сообщает пресс-служба СК по Удмуртии.

Преступление произошло 28 сентября 2001 года. В ходе расследования следователями было установлено, что на тот момент 18-летний, 20-летний и 22-летний жители Ижевска познакомились с потерпевшей у кинотеатра, после чего вызвались проводить ее домой. По дороге они затащили девушку в лес, изнасиловали, а затем задушили. Один из молодых людей был только свидетелем и преступления не совершал. Тело девочки они бросили на перекрестке улицы Васнецова и переулка Уральский.

Когда тело было найдено, началось расследование и завели уголовное дело. 19 лет назад найти преступников по горячим следам не удалось. Но все эти годы следствие не прекращалось.

И вот в мае 2020 года следователям СК и полицейским удалось установить, что генотип генотипа предполагаемого преступника совпадает с генотипом 37-летнего ижевчанина. Это стало возможно благодаря новым технологиям в исследованиях.

Мужчину задержали и допросили. Он сообщил, что тогда действовал один. Однако сотрудники правоохранительных органов в эту версию не поверили. Они продолжили проверять одежду девочки с биологическими следами преступников, но не нашли совпадений в базе данных.

Тогда началась проверка ближайшего окружения подозреваемого.Так была получена информация о том, что через два года после убийства девочки обвиняемый был осужден за убийство, сопряженное с разбоем, в группе с двумя соучастниками. Так выявили ещё одного причастного к преступлению 2001 года.Однако ему удалось избежать наказания.

Подробнее об этом страшном преступлении вы можете прочитать в нашем материале.

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