День национальной печати может появится в Удмуртии Фото: pixabay.com

Новый праздник может появится в Удмуртии. 3 октября депутаты республики на заседании по поправкам к законопроекту «О праздничных днях и памятных датах Удмуртской Республики» предложили 4 февраля отмечать День национальной печати. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Выбор даты обусловлен тем, что 4 февраля 1915 года начали издавать первую газету на удмуртском языке «Войнаысь ивор» («Вести с войны»).

Ранее мы уже писали о том, что депутаты в первом чтении приняли закон, благодаря которому в республике должны появиться 13 праздников и 14 памятных дат.

Теперь к ним может добавиться ещё один праздник и 4 памятные даты, которые будут приурочены к дням рождения известных личностей. Первое имя - это удмуртский писатель, поэт и переводчик Максим Прокопьев. Следующая персона - удмуртский композитор Геннадий Корепанов-Камский. Третья дата посвящена русской кавалерист-девице, офицеру русской императорской армии, участнице Отечественной войны 1812 года Надежде Дуровой. А четвертым человеком, который удостоился этой чести, стал народный комиссар социального обеспечения РСФСР Иосиф Наговицын.

Получается, что в республике может стать на 14 праздников и 18 памятных дат больше, если это закон окончательно примут во втором чтении на сессии Госсовета 24 ноября 2020 года.

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