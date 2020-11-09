Глава Удмуртии Александр Бречалов стал донором плазмы для больных коронавирусом Фото: личный архив героев

Сегодня, 9 октября, глава Удмуртии Александр Бречалов начал свой день со сдачи плазмы крови. Его кровь поможет пациентам с коронавирусной инфекцией, а сам глава получил тысячу рублей за процедуру. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

- Плазма крови тех, кто переболел COVID-19, содержит антитела к новой коронавирусной инфекции. Сейчас переливание плазмы крови переболевших коронавирусом тем, кто еще болеет им, — один из наиболее эффективных методов лечения, - прокомментировал ситуацию глава региона.

В Удмуртии антиковидную плазму готовят из крови професиональных доноров, каждого из которых предварительно тщательно осматривают. Доноры сдают полный анализ крови, ЭКГ, анализ на инфекции.

-На сегодня уже заготовлено около 50 литров антиковидной плазмы - это 200 доз!- сообщил Александр Бречалов.

Если вы хотите стать донором плазмы, то вам необходимо будет соблюдать некоторые правила. Сдать кровь могут жители с 18 лет и весом более 50 килограммов. Также за три дня перед процедурой нельзя выпивать алкоголь и принимать какие-либо лекарства. Накануне вечером не принимать жирную пищу.

Сдать кровь можно обратившись в Республиканскую станцию переливания крови по адресу: Ижевск, ул.Воткинское шоссе, 79

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