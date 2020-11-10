Более 100 пар обуви арестовали в Удмуртии

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1295 пар обуви проверили сотрудники Роспотребнадзора по Удмуртии. Начиная с сентября 2020 года, к ним поступило 17 жалоб от граждан на отсутствие маркировки средствами идентификации обуви.

- Нарушения подтвердились при 88% проведенных контрольно-надзорных мероприятиях. По фактам составлены протоколы об административном правонарушении в отношении виновных лиц, наложен арест на 108 пар обуви на общую сумму 91000 рублей, материалы проверок направлены на рассмотрения в суды, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в этом году правительство России утвердило правила маркировки обувных товаров средствами идентификации и внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров.

За оборот немаркированных обувных товаров и нарушение порядка их маркировки предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа на граждан от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 5000 до 10000 рублей, на юридических лиц от 50000 до 300000 рублей.

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