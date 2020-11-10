Еще 137 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

На утро 10 ноября в Удмуртии выявили еще 137 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб республики.

Выздоровели и были выписаны 138 пациентов. Трое человек, к сожалению, скончались. Женщинам было 65 лет и 82 года, мужчине — 67 лет.

За все время пандемии в Удмуртии зарегистрировано 10 350 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели и были выписаны 8 414 человек. Умерли 187 пациентов.

Всего на 10 октября в Удмуртии провели 568 594 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 3 174.

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