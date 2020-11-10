Пропавшего подростка ищут в Ижевске

В Ижевске ищут мальчика Фото: ПСО «Регион 18»

7 ноября 2020 года в 15:00 16-летний Сиротин Захар Андреевич вышел из дома и не вернулся. Мальчик проживал в районе улицы 9 Января. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Когда подросток уходил из дома, он был одет в горнолыжную куртку желто-бело-черного цвета и серые спортивные штаны. На ногах были черные кроссовки с белой подошвой, а на голове серая шапка с помпоном.

Мальчику на вид 16 лет, он худощавого телосложения, рост около 160 сантиметров. Цвет волос - рыжий.

Всех кто увидит подростка, или знает какую-либо информацию о нем, просят обратиться в полицию или на горячую линию ПСО «Регион 18» по номеру телефона 8 951 195 29 71

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