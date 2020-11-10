Видео: о коллективе из Удмуртии «Бурановские бабушки» рассказал известный российский журналист

В 2012 году Бурановские бабушки представляли Россию на конкурсе Евровидение, где они заняли второе место Фото: Константин ИВШИН

О коллективе из Удмуртии «Бурановские бабушки» в своей программе «Намедни» рассказал известный российский журналист Леонид Парфенов. Очередной выпуск вышел 9 октября на канале «Парфенон» на YouTube. Там обсуждались события и люди, которые оставили своей след в 2012 году.

Бабушки приехали в студию к Леониду Парфенову в своём новом составе. Они исполнили свой хит Party for everybody. Кроме их мини-концерта зрители могут узнать больше о биографии коллектива, увидеть архивные видео, а также записи их каверов на популярные песни.

Напомним, что в 2012 году Бурановские бабушки представляли Россию на конкурсе Евровидение, где они заняли второе место.

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