Служебная собака раскрыла кражу из дома пенсионера в Удмуртии Фото: pixabay.com

В Красногорсокм районе Удмуртии служебная собака помогла найти преступника, который обокрал дом пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В ходе следствия было установлено, что злоумышленник пробрался в дом пенсионера ночью. Сам пожилой мужчина в этот момент лежал в больнице. Подозреваемый вынес из чужого дома электрочайник и приставку к телевизору.

Когда о краже заявили, на место прибыли полицейские. В том числе к расследованию подключили кинолога со служебной собакой.

Именно четвероногий сотрудник правоохранительных органов, взяв след, привел остальных полицейских к дому подозреваемого, который находился прямо на соседней улице. Им оказался 48-летний ранее судимый местный житель. Все награбленное он спрятал в кустах за своим домом.

Мужчина в преступлении признался. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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