Снаряд со взрывчатым веществом обнаружили на одной из достопримечательностей Ижевска

В микрорайоне Люлли в Ижевске обнаружили снаряд Фото: Федор Тарасов
В микрорайоне Люлли в Ижевске обнаружили снаряд. Об этом «Комсомолке» рассказал Федор Тарасов, местный активист.
Опасный предмет нашли во время субботника. Федор и две женщины убирали памятник природы «Люллинская жемчужина». Под мусором и обнаружился снаряд.
— Его длина была около 40 см. Мы испугались, конечно, вызвали МЧС, — рассказывает Федор.
Федор Тарасов предполагает, что снаряд прилетел из села Каменное: в 1940-е там был военный полигон.
Как пояснили в пресс-службе Росгвардии, сообщение о находке поступило от дежурной части МВД. На место прибыли сотрудники МЧС, МВД и группы разминирования ОМОН. Оказалось, что это 122-миллиметровый снаряд со следами коррозии. Взрывателя на нем не было, но было взрывчатое вещество. Он представлял реальную угрозу для жизни окружающих. Его увезли в безопасное место и уничтожили.
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