Карта распространения коронавируса на 10 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: Архив «КП» в Ижевске

На утро 10 ноября в Удмуртии выявили еще 137 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб республики.

Выздоровели и были выписаны 138 пациентов. Три человека скончались. Женщинам было 65 лет и 82 года, мужчине - 67 лет.

Всего на 10 октября в Удмуртии провели 568 594 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 3 174.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 4 950

Воткинск - 525

Сарапул - 360

Можга - 561

Глазов - 552

Алнашский район - 239

Балезинский район - 138

Вавожский район - 102

Воткинский район - 132

Глазовский район - 82

Граховский район - 72

Дебесский район - 55

Завьяловский район - 671

Игринский район - 175

Камбарский район - 47

Каракулинский район - 58

Кезский район - 116

Кизнерский район - 92

Киясовский район - 61

Красногорский район - 136

Малопургинский район - 204

Можгинский район - 145

Сарапульский район - 129

Селтинский район - 82

Сюмсинский район - 76

Увинский район - 208

Шарканский район - 145

Юкаменский район - 45

Якшур-Бодьинский район - 99

Ярский район - 68

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Снаряд со взрывчатым веществом обнаружили на одной из достопримечательностей Ижевска

Сколько леса вырубят для благоустройства микрорайона на улице 40 лет Победы в Ижевске