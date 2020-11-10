Карта распространения коронавируса на 10 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: Архив «КП» в Ижевске
На утро 10 ноября в Удмуртии выявили еще 137 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб республики.
Выздоровели и были выписаны 138 пациентов. Три человека скончались. Женщинам было 65 лет и 82 года, мужчине - 67 лет.
Всего на 10 октября в Удмуртии провели 568 594 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 3 174.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 4 950
Воткинск - 525
Сарапул - 360
Можга - 561
Глазов - 552
Алнашский район - 239
Балезинский район - 138
Вавожский район - 102
Воткинский район - 132
Глазовский район - 82
Граховский район - 72
Дебесский район - 55
Завьяловский район - 671
Игринский район - 175
Камбарский район - 47
Каракулинский район - 58
Кезский район - 116
Кизнерский район - 92
Киясовский район - 61
Красногорский район - 136
Малопургинский район - 204
Можгинский район - 145
Сарапульский район - 129
Селтинский район - 82
Сюмсинский район - 76
Увинский район - 208
Шарканский район - 145
Юкаменский район - 45
Якшур-Бодьинский район - 99
Ярский район - 68
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Снаряд со взрывчатым веществом обнаружили на одной из достопримечательностей Ижевска
Сколько леса вырубят для благоустройства микрорайона на улице 40 лет Победы в Ижевске