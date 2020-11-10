Девочку-подростка на пешеходном переходе сбил УАЗ в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 6 ноября на улице Майской напротив дома №23 в Ижевске «УАЗ» сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

«Зебра» на этом участке дороги не оснащена светофором. К тому же отмечается, что в тот вечер дороги были сырые от дождя. Поэтому 49-летний водитель не успел затормозить перед пешеходным переходом.

В результате ДТП ребенок-пешеход получил травмы.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Со снегопадом на улицах Ижевска боролись 44 машины

Жительница Удмуртии зарезала обидчика своего мужа при детях