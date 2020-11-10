Со снегопадом на улицах Ижевска боролись 44 машины Фото: со страницы главы города Олега Бекмеметьева

Ночью с 9 на 10 ноября на дорогах Ижевска с последствиями снегопада боролись 44 машины. Об этом сообщает глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в социальных сетях.

Также сегодня, 9 ноября, весь день на улицах города будут работать 61 единица спецтехники. Также уборкой снега займутся 80 человек.

Уважаемые автомобилисты! Будьте внимательны на дорогах! - информирует глава города.

О том, что снег в Ижевске будет идти всю неделю мы рассказывали в воскресенье. Службы города были готовы к этой ситуации.

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