Со снегопадом на улицах Ижевска боролись 44 машины Фото: со страницы главы города Олега Бекмеметьева
Ночью с 9 на 10 ноября на дорогах Ижевска с последствиями снегопада боролись 44 машины. Об этом сообщает глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в социальных сетях.
Также сегодня, 9 ноября, весь день на улицах города будут работать 61 единица спецтехники. Также уборкой снега займутся 80 человек.
Уважаемые автомобилисты! Будьте внимательны на дорогах! - информирует глава города.
О том, что снег в Ижевске будет идти всю неделю мы рассказывали в воскресенье. Службы города были готовы к этой ситуации.
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