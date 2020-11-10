95% беременных женщин привили от гриппа в Удмуртии

Прививки перед началом нового эпидсезона поставили уже 26% жителей республики Фото: pixabay.com

На 9 ноября 2002 года от гриппа в Удмуртии привито уже 397934 жителей - это 51% от плана и 26% от общего населения республики. Из них 185565 детей, что составляет 74% от плана. Также прививки перед новым эпидсесозном поставили 1993 беременных женщины. От плана это 95%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что 376418 прививок от общего числа сделаны за счет федерального бюджета, 18667 за счет республиканского бюджета, ещё 2849 за счет других источников.

Также 9 ноября в республику поступило 238610 доз в очередная партии вакцины от гриппа для взрослых.

Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии на данный момент ниже эпидемпорога - 21%.

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