Многодетные семьи Удмуртии смогут вновь получать бесплатные земельные участки Фото: pixabay.com

В 2021 году в Удмуртии возобновят выдачу бесплатных земельных участков для многодетных семей. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов во время прямого эфира 10 ноября в своих социальных сетях.

- Мы серьезно изыскали средства для того, чтобы обеспечить минимальной хотя бы инфраструктурой те участки, которые уже сейчас были переданы многодетным семьям, - комментирует Александр Бречалов.

Напомним, недавно в республике возникла ситуация, когда многодетной семье из Сарапула, которая воспитывает 12 приемных детей, не предоставили социальное жилье. Сейчас за расследованием этого дела следит лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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