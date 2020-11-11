Более тысячи доз вакцины от коронавируса поступит в Удмуртию в этом месяце Фото: pixabay.com

До конца ноября 2020 года в Удмуртию поступит около 1,3 тысячи доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом в прямом эфире в социальных сетях 10 ноября сообщил глава республики Александр Бречалов.

Напоминаем, ранее в регион поступило 42 дозы. Их поставили медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. За состоянием медиков тщательно следили. По словам главы, каких-либо осложнений у врачей выявлено не было.

Республика запросила у федерации 100 тысяч доз вакцины для лечения и профилактики Covid-19. Также 9 ноября в республику поступило 238610 доз в очередная партии вакцины от гриппа для взрослых. Отметим, что с начала вакцинации перед новым эпидсезоном года от гриппа в Удмуртии привито уже 397934 жителей - это 51% от плана и 26% от общего населения республики.

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