Число вызовов скорой снизилось в Удмуртии

Число вызовов скорой снизило в Удмуртии Фото: pixabay.com

В ноябре 2020 года в Удмуртии снизилось число вызовов скорой помощи и участковых врачей по сравнению с октябрем и сентябрем. Об этом 10 ноября рассказал во время прямого эфира в своих социальных сетях глава региона Александр Бречалов.

- Большое напряжение у нас было в сентябре и первой половине октября. Сейчас в республике работает 145 выездных бригад медпомощи для амбулаторных больных, из них 49 - в Ижевске. Ежедневно каждая бригада выезжает на большое число вызовов - от 28 до 80, - говорит глава республики.

В ноябре по статистике в сутки совершается в среднем 1076 вызовов скорой помощи гражданами. В октябре эта цифра составляла 1338 звонков в сутки. Число вызовов врачей также снизилось, хоть и не значительно. В этом месяца за один день поступает 732 звонка, тогда как в октябре было 744 вызова в сутки.

Также глава региона осветил проблему очередей в поликлиниках и долгое время ожидания врачей на дому. По словам Александра Бречалова это связанно с тем, что 1589 медработников на данный момент находятся на больничных. При чем 878 человек из них - это работники поликлиник, а остальные доктора в стационарах.

Во время прямого эфира напоминали, что в борьбе с коронавирусной инфекцией профессиональным врачам помогают студенты медакадемии и медколледжа.

- Ребята, я вас благодарю за очень важный труд и своевременную помощь! - сказал глава Удмуртии.

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