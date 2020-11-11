Детский магазин в Ижевске заплатит штраф 300 тысяч за просрочку Фото: pixabay.com

Детский магазин в Ижевске по решению суда заплатит 300 тысяч рублей штрафа. Приговор вынесли 5 ноября 2020 года. Обвиняется компания в продаже детских смесей, срок годности которых истек более чем на 3 месяца. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Удмуртии.

Заявление от покупателей поступило в ведомство в июне 2020 года. Началось административное расследование. Сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены нарушения в условиях хранения детского питания. Не соблюдалась нужная температура и влажность. Также нашли и просроченную продукцию

Материалы дела направили в суд, так как такого рода нарушения в дальнейшем могут стать причиной размножения микроорганизмов в детской еде, что повлечет за собой ущерб их здоровью.

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