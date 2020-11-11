Самозанятые Удмуртии смогут получать займы с льготными ставками Фото: pixabay.com

В Удмуртии начали действовать новые меры государственной поддержки для самозанятых. Теперь получить микрозаймы можно будет по льготным ставкам от 2,12% годовых. Отмечается, что процедура будет проводиться под залог и поручительство. Займы самозанятые смогут получить, обратившись в Фонд поддержки развития предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Теперь тем, кто платит налог на профессиональный доход, доступна финансовая поддержка. Потенциально этой мерой поддержки могут воспользоваться 6526 человек. Именно столько самозанятых уже зарегистрировано в Удмуртии», — говорит глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напоминаем, что с 1 июля 2020 года в Удмуртии действует программа «Налог на профессиональный доход». Гражданин, который получит статус самозанятого, может рассчитывать на налоговую ставку по займам в 4% и 6%. Также эта мера позволяет предпринимателям открыто размещать рекламу и отстаивать свои интересы в суде против недобросовестных заказчиков.

На данный момент статус самозанятого в республике получают чаще всего те, кто оказывают услуги ногтевого сервиса, коммерческой фото- и видеосъемки, шитья на заказ, копирайтинга и другое.

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