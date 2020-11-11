Полмиллиона хвойных деревьев высадили в Удмуртии

Полмиллиона хвойных деревьев высадили в 2020 году в Удмуртии Фото: со страницы главы республики Александра Бречалова

В Удмуртии в 2020 году высадили полмиллиона хвойных деревьев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Отмечается, что к озеленению республики были подключены все районы. Всего на территории региона появилось полмиллиона елей и сосен на площади более 120 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Участие в акции приняли сотрудники районных лесничеств, общественные активисты, волонтеры, предприятия лесопромышленного комплекса.

Также кроме озеленения территорий, там занимались благоустройством мест отдыха и родников. А ещё провели субботники и очистили леса от мусора.

Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов отметил, что приоритетная задача на ближайшие три года состоит в том, чтобы на каждое срубленное дерево высаживалось одно новое.

- Всего в рамках нацпроекта в этом году Удмуртия должна восстановить 8,5 тыс. га леса. Безусловно, с этой задачей мы справимся, - отметил руководитель республиканского кабмина.

СПРАВКА «КП»:

Всероссийская осенняя акция «Сохраним лес - 2020» проводится ежегодно по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства в целях привлечения особого внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России.

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