Суд рассмотрит уголовное дело экс-начальника УМВД по Ижевску Александра Никитина Фото: pixabay.com

Уголовное дело, одним из фигурантов которого является экс-начальника УМВД по Ижевску Александр Никитин, предали в суд. Он проходит в этом деле сразу по трем статьям. Это пособничество преступному сообществу, пособничество незаконным организации и проведению азартных игр и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Всего в материалах дела фигурирует 27 имен.

В ходе расследования установлено, что в феврале 2018 года 34-летний мужчина создал преступное сообщество для проведения незаконных азартных игр. Для этого на территории Ижевска и Завьяловского района были размещены 40 игровых автоматов. За время своей деятельности злоумышленникам удалось заработать более 30 миллионов руб.

Отмечается, что экс-начальник УМВД по городу, используя служебные полномочия, содействовал преступникам, предоставляя информацию о планируемых полицейских рейдах.

Накрыть незаконную игорную сеть сотрудникам правоохранительных органов удалось 16 марта 2019 год. Сотрудники собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике совместно с коллегами из УФСБ России по Удмуртии задержали преступную группировку. Отмечается, что сразу после этого Александр Никитин был уволен из структуры.

Организатор группировки обвиняется в организации и руководстве преступным сообществом. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Ещё 27 его сообщников также будут отвечать перед судом. Кроме того, обвинение предъявлено 32-летнему племяннику экс-начальника УМВД, который помогал своему дяде.

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