В Ижевске на кольце «Дома моделей» перенесли пешеходный переход Фото: Софья САМОЙЛОВА

В Ижевске на кольце около «Дома моделей» сдвинули пешеходный переход через улицу Автозаводская в сторону улицы Петрова.

Раньше он располагался прямо на повороте на кольцо с улицы Автозаводская. Теперь его перенесли дальше от перекрестка. Тем самым сократили время для перехода улицы для пешеходов.

Сейчас подход к старому пешеходному переходу уже перекрыли забором с одной стороны, а через дорогу еще ведутся работы.

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