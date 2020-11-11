Девятиклассник подозревается в угоне автомобиля в Удмуртии Фото: pixabay.com

В селе Киясово 15-летний ранее судимы школьник подозревается в угоне автомобиля местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ходе расследования угона сотрудники правоохранительных органов установили, что мальчик в селе гостил у родственников на каникулах. Вечером он заметил открытый гараж соседа, где стоял автомобиль. Подросток зашел внутрь и сначала украл только канистру с бензином.

Но ночью девятиклассник вновь вернулся к гаражу, ворота которого уже были закрыты. Тогда он попал внутрь через заднюю дверь. Затем изнутри открыл ворота и угнал автомобиль.

Он ездил на нем в течении суток, а потом спрятал в логу.

Отмечается, что ущерб составил более 400 000 рублей.

Юного злоумышленника задержали. Автомобиль нашли и вернули хозяину. За данное преступление ему грозит срок до 6 лет.

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