Более 200 коров разместят на новой молочно-товарной ферме в Удмуртии

Более 200 голов разместят на новой молочно-товарной ферме в Удмуртии Фото: pixabay.com

В Можгинском районе Удмуртии открыли новую молочно-товарную ферму. Она сможет разместить 204 коровы. Строительство объекта началось ещё в 2017 году, а закончилось только сейчас. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

На данный момент на ферме уже живут 100 коров. Отмечается, что новая постройка оснащена современной техникой. В число которой входит молочным блоком с танком охладителем и новое доильным оборудованием.

До конца 2020 года в республике должны построить и открыть ещё несколько новых молочных ферм, среди которых будут и такие, которые смогут разместить тысячу голов скота.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске на кольце «Дома моделей» перенесли пешеходный переход

Суд рассмотрит уголовное дело экс-начальника УМВД по Ижевску Александра Никитина

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз