Дополнительные места для коронавирусных больных появились в Удмуртии Фото: pixabay.com

Дополнительные места для временного размещения коронавирусных больных появились в Удмуртии. Их организовали в «Чекериле» и «Нефтянике». За счет этого коечный фонд республики пополнился ещё на 200 мест. Также в резерве пункт временного размещения на 165 мест в «Нечкино». Отмечается, что на данный момент уже 40 пациентов направили в эти пункты. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира 11 ноября в своих социальных сетях.

Получается, что сейчас общий коечный фонд с учетом резерва в Удмуртии составляет 3002 койки для больных коронавирусом. При этом свободными остаются 683 места.

- На сегодня у нас свободны 683 койки – это 27% от общего коечного фонда. А если учитывать планируемый к вводу дополнительный фонд, то свободно примерно 38% коек, - говорит Александр Бречалов.

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