Еще 139 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

На утро 12 ноября в Удмуртии коронавирусом заразились еще 139 человек. Об этом сообщил Оперштаб республики.

Выздоровели 133 пациента. К сожалению, от болезни умерли четыре человека. Все они люди старшего возраста. Женщине было 86 лет, мужчинам 67, 75 и 70 лет.

Всего по данным на 12 октября в Удмуртии сделали 10 630 тестов. За минувшие сутки провели 4 347 тестов на коронавирусную инфекцию.

За все время пандемии в Удмуртии зарегистрирован 10 630 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Выздоровели и были выписаны 8 676 человек. Умерли 193 пациента.

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