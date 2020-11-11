Зима близко: первую новогоднюю елку устанавливают в Ижевске

Первую новогоднюю елку устанавливают в Ижевске Фото: из группы «ВКонтакте»Любопытный_Лис | 3D съемка 360 Ижевск | фотограф
11 ноября в Ижевске около Театра кукол начали устанавливать первую новогоднюю елку.
Строители уже поставили каркас, и начали оформлять его елочными ветками. На самой верхушке праздничного «дерева» установили звезду, которая вскоре загорится. Основание ели закрыто яркими банерами с поздравлениями с Новым годом и нарисованными подарками.
Также после полного монтажа елку традиционно должны украсить шарами и гирляндами.
Новогоднее дерево появляется в этом месте каждый год.
Также жители города сообщают, что елку в скором времени установят около ТЦ «Флагман» в Ижевске.
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