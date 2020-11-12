95-й бензин в Ижевске стал дешевле Фото: pixabay.com

В Ижевске на пять копеек подешевел бензин марки АИ-95. Теперь его цена составляет 46,65 рублей за литр. АИ-92 и АИ-98 останутся по той же стоимости. 43,48 рубля и 52,1 рубля за литр соответственно. Об этом сообщает. Об этом сообщает Удмуртстат.

Также отмечается, что по городу выросла цена на дизельное топливо. Она увеличилась на 44 копейки.

Напомним, что цены на топливо в Ижевске поднимались летом 2020 года. Цена на «девяносто второй» выросла на 13 копеек. На 18 копеек больше пришлось отдавать за «девяносто пятый». А стоимость «девяносто восьмого» увеличилась на 20 копеек.

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