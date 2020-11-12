Ижевчанин сгорел заживо в собственной квартире

Мужчина сгорел заживо в одной из квартир Ижевска Фото: pixabay.com

10 ноября в доме №79 по улице Ворошилова в Ижевске в одной из квартир произошел пожар. Спасатели обнаружили внутри тело 46-летнего мужчины. Он был хозяином квартиры. Об этом сообщает УМВД по Ижевску.

Выяснилось, что мужчина сгорел заживо. По предварительным данным, причиной пожара послужила непотушенная сигарета. Отмечается, что мужчина жил один и часто выпивал. В тот вечер он также был пьян.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Опрашиваются родственники погибшего ижевчанина и возможные свидетели.

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