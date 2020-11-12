16 новых трамваев закупит Ижевск

16 новых трамваем закупит Ижевск Фото: Амир Закиров

До конца 2020 года ижевскими властями планируется закупить 16 новых низкопольных трамваем. Отмечается, что стоимость каждого из вагонов составит порядка 47 миллионов рублей. При этом 60% от этой суммы должен компенсировать республике федеральный бюджет. Остальные средства направят из регионального бюджета. Об этом сообщает глава города Олег Бекмеметьев.

- В этом году мы анонсировали, что регион подаст заявку на участие в проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которой не только ремонтируются дороги, но и обновляется и модернизируется подвижной состав. Участвовали в этом конкурсе 60 городов РФ, отбирались города по очень жестким критериям: схема дорожного движения, сеть рельсовых путей, планы по модернизации системы оплаты, общая протяженность маршрутов и другие факторы. И были отобраны всего 13 городов-претендентов на получение трамваев, в том числе и Ижевск, - отмечает глава города.

Вагоны прибудут в столицу Удмуртии из Твери. На данный момент сделка находится на этапе подписания документов.

Важно отметить, что новые современные трамваи в Ижевске появятся впервые за 17 лет.

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