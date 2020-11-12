Трактор врезался в «Лексус» в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Днем 11 ноября 2020 года напротив дома №41 по улице Татьяны Барамзиной в Глазове трактор врезался в «Лексус». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

23-летний водитель трактора модели «К-701» на регулируемом перекрестке поворачивал налево. Во время маневра и случилось столкновение с автомобилем «Лексус», за рулем которого находился 40-летний мужчина. По перекрестку он двигался прямо навстречу трактору.

После столкновения «Лексус» наехал на 45-летнюю женщину-пешехода, которая шла по обочине.

Женщина и водитель «Лексуса» получили травмы.

Кузов легковушки сильно пострадал. Удар пришелся на сторону водительского сидения. Выбиты окна, смято левое крыло машины и крыша.

На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.

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