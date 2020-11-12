Три учителя из Ижевска победили во всероссийском конкурсе «Педагогический дебют - 2020» Фото: Архив «КП» в Ижевске

Трое педагогов из Ижевска стали победителями всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2020». Учителя работают в школе «Гармония». Учитель начальных классов Дмитрий Дементьев победил в номинации «Молодые классные руководители». Педагог-психолог Софья Сальнова одержала победу в номинации «Молодые педагоги-психологи». А воспитатель Наталья Русанова получила награду в номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций».

Еще шесть педагогов Ижевска стали призерами в нескольких номинациях. Так Кристина Ставицкая, учитель русского языка и литературы «ИТ-лицей № 24», получила приз в номинации «Молодые классные руководители». Екатерина Жучкова, педагог-психолог той же школы участвовала в номинации «Молодые педагоги-психологи». Ольга Глазырина, учитель истории в «Школа-30»представляла город в номинации «Молодые учителя». Заместитель директора по воспитательной работе школы № 89 Ксения Наговицына стала призером в номинации «Молодые управленцы». Мария Салимонович, учитель школы №97 представила номинацию «Молодые учителя», а Ксения Попова, воспитатель той же школы номинацию «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций».

Всего в конкурсе, который начался в январе этого года и продлился до ноября, приняли участие 123 молодых педагога со всей России.

Стоит заметить, что победитель конкурса Дмитрий Деменьтев в этом году уже становился героем наших материалов. В начале октября он побывал на программе Андрея Малахова «Самые уникальные учителя России». Подробнее о его истории можно прочитать по ссылке.

СПРАВКА «КП»:

Участники конкурса – молодые педагоги, стаж которых не превышает пяти лет. С 2015 года Конкурс проводится по пяти номинациям: «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые управленцы», «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций».

Конкурс проходит в два этапа: заочный - где проверяются портфолио и досье участников, и очный - где оценивается их педагогическая практика.

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