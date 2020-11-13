Истощенные коровы умирают: минсельхоз Удмуртии планирует изъят животных с одной из ферм

Истощенные коровы умирают Фото: pixabay.com

Министерство сельского хозяйства Удмуртии планирует изъять животных у хозяйства «Елово» Ярского района. Об этом со ссылкой на слова министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольги Абрамовой сообщает пресс-служба администрации Глазова.

На ферме массово умирают истощенные коровы. Фотографии жесткого обращения с животными в сеть выложили сами сотрудники предприятия.

По этому факту сотрудниками правоохранительных органов проводятся проверки. Однако уголовное дело все еще не заведено. Если его все-таки возбудят, то Минсельхоз Удмуртии будет думать об изъятии животных, так как о жалобы о нарушениях на ферме начали поступать уже с середины 2020 года. На предприятии случилась массовая гибель молодняка, а также замечался недостаточный привес у животных.

Отмечается, что по этим фактам сотрудники ведомства выезжали на место, и выписывали штрафы хозяйству, однако как стало понятно никаких изменений после визитов проверки из Минсельхоза там не происходило.

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