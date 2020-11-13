Двоих подростков подозревают в распространении наркотиков в Ижевске Фото: pixabay.com

17-летний ижевчанин и 16-летний житель Воткинска подозреваются в незаконном распространении наркотиков на территории Удмуртии. Если вина молодых людей будет доказана, то им грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Днем 3 ноября 2020 года сотрудники полиции в лесу на улице Кунгурцева в Ижевске задержали 16-летнего студента, который учится в техникуме Воткинска. У молодого человека нашли десять свертков с синтетическими наркотиками. Второго подростка задержали в тот же день на улице Песочная в Ижевске задержан. У него также обнаружили наркотическое вещество в крупном размере.

Молодых людей допросили. Они рассказали, что наркотики купили в интернете и забрали их из тайников, оборудованных в Ижевске.

Сейчас ведется расследование. Допрашиваются свидетели, родители подростков, для установления всех обстоятельств случившегося. Наркотические вещества у подростков изъяли.

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