Еще 147 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

На утро 13 ноября в Удмуртии коронавирусом заразились еще 147 человек. Об этом сообщил Оперштаб республики.

Выздоровели 112 пациентов. К сожалению, от болезни скончались три женщины. Им было было 76, 79 лет и 92 года.

Всего по данным на 13 октября в Удмуртии сделали уже 582 530 тестов. Из них за минувшие сутки провели 5 418 тестов на коронавирусную инфекцию.

За все время пандемии в Удмуртии зарегистрирован 10 777 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели и были выписаны 8 788 человек. Умерли 196 пациента.

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