Студентка из Ижевска стала первой удмуртской красавицей Фото: пресс-служба Дома дружбы народов республики Башкортостан

Студентка из Ижевска Мариалина Нуриахметова завоевала гран-при в конкурсе удмуртских красавиц «Чеберай 2020». Он прошел в Татышлинском районе в рамках Фестиваля национальных культур финно-угорских народов «Самоцветы Прикамья». В конкурсе приняло участие более 20 девушек из города Нефтекамск, а также Балтачевского, Бураевского, Илишевского, Кушнаренковского, Татышлинского, Янаульского районов Республики Башкортостан, Пермского края и Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов республики Башкортостан.

Первое место завоевала Ольга Ахметзянова из Татышлинского района, второе заняла Ксения Нигиева из Янаульского района. Третье место разделили между собой две девущки: Ольга Садиева из Пермского края и Виктория Кирьянова из Балтачевского района.

Отметим, что два года назад студентка Ижевского технического университета уже выигрывала гран-при на конкурсе удмуртских красавиц «Чеберина 2018» в Пермском крае.

– Конкурс получился замечательным. Мы в большом восхищении и получили массу приятных впечатлений. Девушки прекрасны и, несмотря на непростое время, было много участниц из разных уголков нашей республики и соседних регионов, - говорит член жюри, начальник Управления культуры Татышлинского района Альфия Шайнурова.

Для участия в конкурсе, на первом этапе, девушки сняли видеоролики, где раскрывали свои таланты. Они должна были рассказать о себе и приготовить национальное блюдо. Второй этап - это творческий конкурс. И последний тур - дефиле в национальных и вечерних платьях.

​К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Двоих подростков подозревают в распространении наркотиков в Ижевске

Кинологи провели показательные выступления со своими собаками перед детсадовцами в Ижевске

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.